С актера Смольянинова в РФ не смогли взыскать долги по кредиту на 101 тысячу

Судебные приставы в РФ не смогли взыскать с актера Смольянинова задолженность С актера Смольянинова в РФ не смогли взыскать долги по кредиту на 101 тысячу

Москва29 окт Вести.Судебные приставы не смогли взыскать задолженность по кредиту в размере 101 тысячи рублей с актера Артура Смольянинова (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов), сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

На начало года в отношении Смольянинова было открыто более пяти исполнительных производств о принудительном взыскании долгов, в том числе за неоплаченные в срок штрафы за нарушение ПДД. Сейчас задолженность погашена, дела закрыты, кроме одного производства – это долг по кредиту на сумму свыше 101 тысячи рублей пояснил собеседник агентства

Он также уточнил, что производство прекращено, поскольку местонахождение должника установить невозможно, равно как и наличие у него имущества или денежных средств.

Согласно судебным материалам и документам ФССП, исполнительное производство, открытое в отношении актера, связано с неуплатой им в срок платежа по кредиту в Сбербанке. Дело прекращено.