Москва23 сен Вести.Московский городской суд оставил без изменения постановление о заочном аресте киноактера Семена Трескунова (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции гостолицы.

Решение было вынесено 23 сентября.

Апелляционной инстанцией Московского городского суда … оставлено без изменения постановление Тимирязевского районного суда … об избрании в заочном порядке меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Трескунова Семена Алексеевича говорится в сообщении, опубликованном в канале пресс-службы в мессенджере МАХ

В июле Тимирязевский суд оштрафовал проживающего за пределами РФ актера на 50 тыс. рублей за нарушение порядка деятельности иноагента. В сентябре столичная прокуратура сообщила, что Трескунов дважды за 2026 год привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента и продолжал публиковать в соцсети сообщения, не указывая при этом свой статус.

Мужчина объявлен в розыск.