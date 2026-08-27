Постановление о штрафе иноагенту Надеждину за экстремизм оставили в силе Суд отклонил жалобу об отмене штрафа иноагенту Борису Надеждину

Москва27 авг Вести.Московский областной суд оставил без изменения постановление Долгопрудненского суда по делу об административном правонарушении в отношении политика Бориса Надеждина (внесен в реестр иноагентов). Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области.

Московский областной суд, рассмотрев жалобу защитника-адвоката, решил постановление Долгопрудненского городского суда от 17 июля 2026 года оставить без изменения, жалобу защитника-адвоката без удовлетворения говорится в сообщении

Долгопрудненский суд 17 июля 2026 года признал Бориса Надеждина виновным в пропаганде экстремизма и назначил штраф на сумму 1 тысяча рублей.