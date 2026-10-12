Вступил в силу приговор в отношении комика Семена Слепакова Приговор в отношении комика Семена Слепакова вступил в силу

Москва12 окт Вести.Вступил в силу приговор в отношении Семена Слепакова (признан в РФ иноагентом), сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Ранее мировой судья судебного участка №214 Ломоносовского района признал Слепакова виновным в уклонении от исполнения требований законодательства РФ об иностранных агентах и приговорил комика к 400 часам обязательных работ.

Уголовное дело в апелляционном порядке было рассмотрено в Гагаринском районном суде Москвы 12 октября.

Вступил в силу приговор в отношении Семена Слепакова сказано в сообщении

Артист разместил в одной из социальных сетей материалы, не обозначив, что они созданы иноагентом. Уточнялось, с начала текущего года он дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. В настоящее время Слепаков находится за границей, в РФ он заочно арестован и объявлен в розыск.