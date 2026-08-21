Прокуратура запросила для Семена Слепакова 400 часов обязательных работ Обвинение просит приговорить Семена Слепакова к обязательным работам

Москва21 авг Вести.Комику Семену Слепакову (признан в РФ иноагентом) может грозить наказание в виде 400 часов обязательных работ. Такую позицию обвинения озвучил представитель прокуратуры, сообщает ТАСС.

Слепакова заочно обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.

Прошу признать Семена Сергеевича Слепакова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ и назначить ему 400 часов обязательных работ приводит агентство заявление государственного обвинителя

Уголовное дело в отношении Слепакова было возбуждено после того, как его дважды привлекли к административной ответственности за нарушение порядка осуществления деятельности физлица, выполняющего функции иноагента.