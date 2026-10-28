С комика Слепакова принудительно взыскивают штрафы на сумму более 61 тыс. рублей

С комика Семена Слепакова принудительно взыскивают свыше 61 тысячи рублей С комика Слепакова принудительно взыскивают штрафы на сумму более 61 тыс. рублей

Москва28 окт Вести.В России с комика Семена Слепакова (признан иноагентом в РФ) приставы взыскивают больше 60 тысяч рублей штрафов. Об этом сообщило издание РИА Новости.

До этого мировой судья Ломоносовского района Москвы заочно назначил артисту 400 часов обязательных работ за уклонение от исполнения обязанностей иноагента.

По данным портала судов общей юрисдикции Москвы, в отношении Слепакова сейчас ведется два исполнительных производства. Первое открыли по материалам Таганского суда. Комика признали виновным в нарушении порядка деятельности иноагента и оштрафовали, но он не заплатил штраф в срок. Принудительно с него взыскивают 45 тысяч рублей.

Второе дело основано на материалах мирового судьи. Артиста признали виновным в несвоевременной уплате административного штрафа в 60 тысяч рублей - сумму он закрыл лишь частично. По данным ФССП, со Слепакова взыскивают 12 130 рублей долга и 4 200 рублей исполнительского сбора. Итого общая задолженность - 61 330 рублей.

Сумма принудительного взыскания составляет 45 тысяч рублей… По второму делу с комика взыскивают 12 130 рублей задолженности и 4 200 рублей исполнительского сбора. Таким образом, общая сумма долга составляет 61 330 рублей. говорится в публикации

Статус иноагента Слепаков получил в апреле 2023 года.