Суд назначил иноагенту Семену Слепакову штраф в 45 тысяч рублей

Иноагента Семена Слепакова оштрафовали на 45 тысяч рублей Суд назначил иноагенту Семену Слепакову штраф в 45 тысяч рублей

Москва23 ноя Вести.Гагаринский районный суд Москвы привлек комика Семена Слепакова (признан иноагентом в РФ) к административной ответственности. Ему назначили штраф в сумме 45 тысяч рублей, сообщили в канале судов общей юрисдикции столицы в MAX.

Суд … 23 ноября 2026 года признал Слепакова Семена Сергеевича виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ отмечается в сообщении

Часть 2 статьи 19.34 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за нарушение порядка представления сведений иностранным агентом.

Ранее сообщалось, что с Семена Слепакова приставы взыскивают больше 60 тысяч рублей штрафов.