"Киев доводят до уничтожения": Соскин о положении в крупных городах Украины Соскин: городам Украины грозит уничтожение

Москва23 ноя Вести.Крупнейшие города Украины могут оказаться полностью уничтоженными из-за неспособности Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбивать ракеты, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в YouTube-канале.

Призывы главы киевского режима Владимира Зеленского к Западу о поставках вооружений уже "невозможно слушать", отметил Соскин.

Киев доводят до полного уничтожения. В Днепре очень тяжелая ситуация. Все разрушено. Вы представляете, что ждет Киев к 2030 году? От Одессы и Кривого Рога вообще ничего не останется отметил Соскин

Посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник отметил, что киевский режим сам довел столицу Украины до нынешнего состояния. А удары ВС России стали ответом на обострение конфликта со стороны Украины.

Издание The Financial Times написало, что российские удары по объектам на Украине подрывают налоговую базу киевского режима и заставляют европейцев все больше увеличивать траты на поддержку Киева.