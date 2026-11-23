Москва23 нояВести.Крупнейшие города Украины могут оказаться полностью уничтоженными из-за неспособности Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбивать ракеты, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в YouTube-канале.
Призывы главы киевского режима Владимира Зеленского к Западу о поставках вооружений уже "невозможно слушать", отметил Соскин.
Киев доводят до полного уничтожения. В Днепре очень тяжелая ситуация. Все разрушено. Вы представляете, что ждет Киев к 2030 году? От Одессы и Кривого Рога вообще ничего не останетсяотметил Соскин
Посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник отметил, что киевский режим сам довел столицу Украины до нынешнего состояния. А удары ВС России стали ответом на обострение конфликта со стороны Украины.
Издание The Financial Times написало, что российские удары по объектам на Украине подрывают налоговую базу киевского режима и заставляют европейцев все больше увеличивать траты на поддержку Киева.