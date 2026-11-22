Москва22 ноя Вести.Украина оказалась в тяжелой ситуации из-за ударов Вооруженных сил России. Об этом заявил экс-помощник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала.

Сегодня был тяжелейший удар по Киеву, по Львову, по другим городам, по теплоэнергетическим объектам, по мостам. Баллистики, крылатых ракет, дронов было много. В общем, очень все прискорбно. Всего три ракеты сбили вроде отметил Соскин

Бывший помощник Кучмы сказал, что шансы на нормальное функционирование Киева сейчас невелики, а левобережная часть города находится в очень тяжелом положении. Соскин назвал украинскую ПВО бесполезной.

Абсолютно, конечно, бездарная ПВО. Ничего сделать не могут. Это все на совести Зеленского, на совести власти. За это надо отвечать. Если не можете защитить, идите в отставку резюмировал Соскин

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский обратился к западным спонсорам с требованием предоставить ему дополнительные вооружения после ударов ВС РФ по объектам на Украине. Зеленский также потребовал от союзников продолжать санкционное давление на Москву.