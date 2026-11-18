Welt: удары ВС РФ по мостам стали "настоящим адом" для Киева

СМИ: ситуация в Киеве сильно осложнилась из-за ударов ВС РФ по мостам Welt: удары ВС РФ по мостам стали "настоящим адом" для Киева

Москва18 ноя Вести.В Киеве начался "настоящий ад" из-за ударов ВС РФ по мостам. Об этом рассказал корреспондент телеканала Welt в украинской столице Кристоф Ваннер.

По его словам, Россия модернизировала свое оружие, что создает дополнительные проблемы для Украины.

Здесь, в Киеве, минувшей ночью творился настоящий ад, иначе и не скажешь. Были нанесены мощные удары по киевским мостам… в Киеве снова транспортный коллапс, гигантские пробки сказал Ваннер

В Минобороны РФ накануне сообщили, что армия России в ходе ночного массированного удара поразила Северный и Южный мосты в Киеве. Удары нанесены по военным предприятиям, энергетическим, транспортным и портовым объектам, а также морским судам, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Украинские СМИ передали, что после удара автомобильное движение в левобережной части Киева парализовано.