Москва22 окт Вести.Российская армия в ходе массированного удара по Украине поразила автожелезнодорожный мост "Южный" в Киеве. Об этом сообщили в Минобороны России.

Цели были поражены в результате применения высокоточного оружия наземного базирования и БПЛА.

В результате удара поражен автожелезнодорожный мост "Южный", используемый для транзитных перевозок военных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом говорится в заявлении

Кроме того, были нанесены удары по предприятиям ВПК и складским помещениям, где осуществлялась сборка и хранение боевых дронов.

Ранее ВС РФ ударили по объектам портовой инфраструктуры в Одесской области.