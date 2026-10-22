Москва22 октВести.Российская армия в ходе массированного удара по Украине поразила автожелезнодорожный мост "Южный" в Киеве. Об этом сообщили в Минобороны России.
Цели были поражены в результате применения высокоточного оружия наземного базирования и БПЛА.
В результате удара поражен автожелезнодорожный мост "Южный", используемый для транзитных перевозок военных грузов автомобильным и железнодорожным транспортомговорится в заявлении
Кроме того, были нанесены удары по предприятиям ВПК и складским помещениям, где осуществлялась сборка и хранение боевых дронов.
Ранее ВС РФ ударили по объектам портовой инфраструктуры в Одесской области.