ВС РФ поразили автожелезнодорожный мост "Затока" в Одесской области МО: армия России поразила автожелезнодорожный мост "Затока" в Одесской области

Москва20 ноя Вести.Российские войска поразили в Одесской области автожелезнодорожный мост "Затока", который использовался для транзитных перевозок военных грузов противника. Об этом заявили в Минобороны РФ.

В ночь на пятницу, 20 ноября, армия России нанесла массированный удар по военным предприятим и складам, вовлеченным в производство и хранение крылатых ракет и беспилотников, а также энергетическим и транспортным объектам на Украине.

В результате удара поражены: ... в Одесской области – автожелезнодорожный мост "Затока", используемый для транзитных перевозок военных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом говорится в сообщении ведомства

Кроме того, в Киеве российские военные ударили по автодорожным и автожелезнодорожнм мостам, используемым для транзитных перевозок вооружения, военной и специальной техники украинских вооруженных сил в зону боевых действий в Донбассе.

Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о повреждении в результате баллистической атаки трех мостов в Киеве.