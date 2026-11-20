Москва20 нояВести.Российские войска поразили в Одесской области автожелезнодорожный мост "Затока", который использовался для транзитных перевозок военных грузов противника. Об этом заявили в Минобороны РФ.
В ночь на пятницу, 20 ноября, армия России нанесла массированный удар по военным предприятим и складам, вовлеченным в производство и хранение крылатых ракет и беспилотников, а также энергетическим и транспортным объектам на Украине.
В результате удара поражены: ... в Одесской области – автожелезнодорожный мост "Затока", используемый для транзитных перевозок военных грузов автомобильным и железнодорожным транспортомговорится в сообщении ведомства
Кроме того, в Киеве российские военные ударили по автодорожным и автожелезнодорожнм мостам, используемым для транзитных перевозок вооружения, военной и специальной техники украинских вооруженных сил в зону боевых действий в Донбассе.
Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о повреждении в результате баллистической атаки трех мостов в Киеве.