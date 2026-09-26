МО: ВС РФ поразили портовый пункт, пропускавший оружие из Европы на Украину

Под Одессой поражен портовый пункт, пропускавший европейское оружие на Украину МО: ВС РФ поразили портовый пункт, пропускавший оружие из Европы на Украину

Москва26 сен Вести.Вооруженные силы России нанесли поражение портовому пункту в населенном пункте Вилково Одесской области, через который на Украину поступало европейское оружие. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также в населенном пункте Маяки Одесской области российские военные поразили автомобильный мост, использовавшийся ВСУ для переброски грузов военного назначения.

В результате ударов поражены... в городе Одессе и Одесской области: портовый пункт в населенном пункте Вилково, через который на Украину поступали оружие и боеприпасы из европейских государств следует из сообщения МО

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ответные удары ВС РФ по военным объектам Украины заставили Киев молить о перемирии.