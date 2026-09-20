Москва20 сен Вести.Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по стратегически важной переправе украинских боевиков около населенного пункта Маяки в Одесской области, сообщило Минобороны России.

Как уточнили в оборонном ведомстве, удар был нанесен с применением систем "Герань-4 Сикер".

Разрушенный автомобильный мост активно использовался Вооруженными силами Украины (ВСУ). Через эту переправу регулярно проходил автотранспорт с грузами военного назначения для снабжения подразделений.

Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы (ВС) РФ в ночь на воскресенье, 20 сентября, нанесли удары беспилотниками по логистическим центрам, складам и портам Украины, а также судам, задействованным в интересах украинских боевиков. В результате ударов поражены в том числе сухогруз в порту Одесса, доставивший грузы военного назначения, и логистический центр "Новая почта", используемый для хранения и распределения военных грузов.