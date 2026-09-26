МО: войска РФ ударили по логистическому центру "Новая почта" в Одесской области

ВС РФ нанесли удар по логистическому центру "Новая почта" в Одесской области МО: войска РФ ударили по логистическому центру "Новая почта" в Одесской области

Москва26 сен Вести.Вооруженные силы Российской Федерации ночью поразили логистический центр "Новая почта" в Одесской области, где хранились военные грузы для ВСУ, сообщили в Минобороны России.

В результате ударов поражены в г. Одессе и Одесской области: логистический центр "Новая почта", осуществлявший хранение военных грузов для нужд ВСУ отметили в ведомстве

Ранее сообщалось, что ночью российские войска поразили автомобильный мост в Одесской области, по которому возили грузы для украинских военных.