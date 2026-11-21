Зеленский требует у спонсоров новое оружие после ударов армии России Зеленский потребовал у Запада дополнительных вооружений после ударов ВС РФ

Москва21 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал у западных спонсоров предоставить ему дополнительные вооружения после ударов российских вооруженных сил (ВС РФ) по объектам на Украине.

Также он потребовал от союзников Киева продолжать санкционное давление на Россию.

Каждый такой удар должен встречать реальную помощь Украине - реальные пакеты поддержки, дополнительные средства противовоздушной обороны и помощь в восстановлении написал Зеленский в соцсети X

Ранее Зеленский заявил, что Украину должны принять в НАТО, так как это якобы лучшая гарантия для ее безопасности. Он потребовал от западных спонсоров Киева предоставить ему 115 миллиардов евро помощи, так как считает уже одобренный на 2027 год кредит ЕС в 45 миллиардов недостаточной суммой для нужд Украины.

Автор ИС "Вести" Валентин Богданов отмечал, что Зеленский выдвигает своим партнерам непомерные требования.