Зеленский назвал вступление в НАТО и ЕС залогом безопасности Украины Зеленский: гарантия безопасности для Украины — членство в НАТО и ЕС

Москва19 ноя Вести.Лучшая гарантия безопасности для Украины - присоединение к Североатлантическому альянсу (НАТО) и Евросоюзу. К такому выводу, по словам главы киевского режима Владимира Зеленского, пришли участники "коалиции желающих” на саммите в Берлине.

Слова украинского политика приводят местные СМИ.

Все говорят, что лучшая гарантия — это членство в НАТО и ЕС. Именно в этом ответ, как сделать так, чтобы войны в Европе больше не было, на десятки лет сказал Зеленский

По его словам, на заседании также решили, как Европа будет участвовать в переговорном процессе с Россией. На грядущих консультациях интересы Запада будут представлять официальные лица Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши, а также руководство институтов ЕС и НАТО.

Ранее Владимир Зеленский потребовал от спонсоров €115 миллиардов, чтобы закрыть свои нужды в 2027 году. Госдолг Украины, тем временем, увеличился в 134 раза за последние 20 лет.