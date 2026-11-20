Москва20 нояВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил США разместить их военные базы на Украине.
Он отметил, что Соединенные Штаты могли бы сделать это по аналогии с тем, как они создали свои военные объекты на Ближнем Востоке.
Мы были бы рады, если бы базы американских партнеров были на Украине… На мой взгляд, это часть статьи 5 – силы США и европейских партнеров. Силы и базысказал Зеленский
Ранее Зеленский сообщил, что считает лучшей гарантией безопасности для Украины полноценное присоединение к НАТО.
Между тем замглавы МИД РФ Серей Рябков заявил, что Россия не приемлет никакого членства Украины в НАТО.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, подчеркнул, что стремление Украины присоединиться к НАТО стало одной из причин украинского конфликта.