Зеленский захотел иметь американские базы на Украине Зеленский предложил разместить военные базы США на Украине

Москва20 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил США разместить их военные базы на Украине.

Он отметил, что Соединенные Штаты могли бы сделать это по аналогии с тем, как они создали свои военные объекты на Ближнем Востоке.

Мы были бы рады, если бы базы американских партнеров были на Украине… На мой взгляд, это часть статьи 5 – силы США и европейских партнеров. Силы и базы сказал Зеленский

Ранее Зеленский сообщил, что считает лучшей гарантией безопасности для Украины полноценное присоединение к НАТО.

Между тем замглавы МИД РФ Серей Рябков заявил, что Россия не приемлет никакого членства Украины в НАТО.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, подчеркнул, что стремление Украины присоединиться к НАТО стало одной из причин украинского конфликта.