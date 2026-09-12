Москва12 сенВести.Последние заявления главы киевского режима Владимира Зеленского свидетельствует о том, что американцы рекомендовали ему отказаться от планов на присоединение к НАТО. Об этом сообщают украинские СМИ.
Таким образом журналисты прокомментировали слова Зеленского, что киевскому режиму рекомендуют согласиться с российским требованием о нейтральном статусе Украины.
Напомним, недавно представители Трампа посещали Москву и Киев с мирными предложениями. Судя по словам Зеленского, в рамках этих предложений был отказ Украины от НАТОотмечают украинские СМИ
Ранее бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украине никогда не вступит в НАТО. Он пояснил, что уровень развития украинской армии не позволяет этого сделать, так как альянс руководствуется доктринами Второй мировой войны. Кроме того, Украине потребуются годы, чтобы достигнуть хотя бы половины уровня оборонно-промышленного потенциала России, добавил Залужный.