США настаивают на отказе Украины от вступления в НАТО

Украинские СМИ: американцы предложили Зеленскому отказаться от НАТО США настаивают на отказе Украины от вступления в НАТО

Москва12 сен Вести.Последние заявления главы киевского режима Владимира Зеленского свидетельствует о том, что американцы рекомендовали ему отказаться от планов на присоединение к НАТО. Об этом сообщают украинские СМИ.

Таким образом журналисты прокомментировали слова Зеленского, что киевскому режиму рекомендуют согласиться с российским требованием о нейтральном статусе Украины.

Напомним, недавно представители Трампа посещали Москву и Киев с мирными предложениями. Судя по словам Зеленского, в рамках этих предложений был отказ Украины от НАТО отмечают украинские СМИ

Ранее бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украине никогда не вступит в НАТО. Он пояснил, что уровень развития украинской армии не позволяет этого сделать, так как альянс руководствуется доктринами Второй мировой войны. Кроме того, Украине потребуются годы, чтобы достигнуть хотя бы половины уровня оборонно-промышленного потенциала России, добавил Залужный.