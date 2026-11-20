Дальше - только ключ от квартиры, где деньги лежат: Богданов о запросах Киева Богданов: запрос Киева на 115 млрд евро равен годовому ВВП других стран

Москва20 ноя Вести.Сумма в 115 миллиардов евро, которую глава киевского режима Владимир Зеленский запросил у западных партнеров на 2027 год, сопоставима с годовым ВВП целого ряда стран. Об этом заявил автор ИС "Вести" Валентин Богданов в своем Telegram-канале.

По его словам, такой объем средств соответствует годовому ВВП Доминиканской Республики или Эквадора.

"Залетаю я в буфет, Ни копейки денег нет, Разменяйте десять миллионов…". 115 миллиардов евро требует Зеленский у своих покровителей на 2027-й год. По нынешнему курсу это около 127 миллиардов долларов. Для осознания масштаба: это весь годовой ВВП Доминиканы. Или Эквадора. Или Болгарии, целой страны Евросоюза. Кения и Ангола производят за год лишь немногим больше. Это больше, чем за год зарабатывает Люксембург. То есть самая богатая на душу населения страна Европы. Киевский режим просит у партнеров на один год войны экономику средней страны. Целиком. С заводами, портами и пенсионерами. По американским меркам это годовой ВВП Нью-Гэмпшира или Гавайев. Или Монтанф и Вермонта вместе взятых. Что до Украины, то в 2022–2024 годы Конгресс США в общей сложности одобрил Киеву помощи на 175 миллиардов в пяти законах, а теперь на один год просят почти три четверти этой суммы. Дальше - только ключ от квартиры, где деньги лежат рассказал Богданов

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский написал в Telegram, что намерен проверить, достаточно ли хорошо помогают Киеву спонсоры.