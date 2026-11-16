Москва16 нояВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил в Telegram, что намерен провести проверку эффективности той помощи, что предоставляют Киеву союзники.
Мы готовим ревизию работы существующих коалиций в поддержку Украины: какие действительно выполняют свои задачи, а какие, если честно, остаются пустыми. Мы будем наполнять их содержаниемсказал Зеленский в видеообращении
Ранее Зеленский пожаловался, что Украине "недополучила" от Соединенных Штатов 16 миллиардов долларов помощи, которую Вашингтон обещал Киеву. Он пообещал, что киевский режим будет "бороться" за эти деньги и "поработает" над новым пакетом помощи от США.