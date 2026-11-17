Москва17 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский угрожает западным партнерам проведением аудита, чтобы понять, какие страны реально помогают Украине деньгами и оружием, а какие являются пустышкой. Об этом рассказал кипрский журналист Алекс Христофору на своем YouTube-канале.

Зеленский заявил, что проведет аудит партнеров по коалиции… То есть он собирается провести аудит США… Еще провести аудит Великобритании? А если выяснится, что Великобритания не предоставила вам деньги или оружие, то вы... Что вы предпримете? Как вы их накажете? Скажете, что больше с ними не разговариваете… и больше никаких объятий? задается вопросом Христофору

Мир перевернулся, резюмировал журналист, добавив, что, по логике вещей, инициатива провести аудит Зеленского должна была исходить от стран коллективного Запада, а не наоборот.

Ранее журналист Христофору рассказал, какие условия для заключения мира на Украине выдвинул президент России Владимир Путин.