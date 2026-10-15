Зеленский заговорил о честности Запада после атак ВС РФ на объекты ВСУ Зеленский: Киеву нужна честность партнеров по вопросу украинского конфликта

Москва15 окт Вести.Киеву нужна честность западных партнеров по вопросу конфликта и стабильная поддержка, прежде всего в защите неба. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Такое заявление он сделал после массированной атаки Вооруженных сил РФ по объектам ВСУ.

Нам нужна стабильная поддержка для Украины, и прежде всего в защите неба. Необходима честность партнеров по поводу войны написал Зеленский в своем Telegram-канале

Глава киевского режима также подчеркнул важность возобновления предоставления американской стороной разведданных для Украины.

Накануне он заявил, что ощущает себя преданным на фоне массированных ударов по украинской энергетике.