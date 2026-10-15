Москва15 октВести.Киеву нужна честность западных партнеров по вопросу конфликта и стабильная поддержка, прежде всего в защите неба. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.
Такое заявление он сделал после массированной атаки Вооруженных сил РФ по объектам ВСУ.
Нам нужна стабильная поддержка для Украины, и прежде всего в защите неба. Необходима честность партнеров по поводу войнынаписал Зеленский в своем Telegram-канале
Глава киевского режима также подчеркнул важность возобновления предоставления американской стороной разведданных для Украины.
Накануне он заявил, что ощущает себя преданным на фоне массированных ударов по украинской энергетике.