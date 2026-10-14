Зеленский признался, что чувствует себя преданным Зеленский пожаловался на чувство преданности

Москва14 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский в беседе с британским телеведущим Пирсом Морганом признался, что ощущает себя преданным.

Морган поинтересовался, испытывает ли Зеленский это чувство на фоне массированных ударов по украинской энергетике.

Да, если говорить между нами сказал глава киевского режима

Ранее в тот же день на Украине сообщили, что минувшей ночью предположительно была ограничена работа терминалов Starlink. Накануне ВСУ заявили, что не смогли обнаружить российские ракеты до взрывов в Киеве, а Зеленский подтвердил, что Киев не получил ночью разведданных от партнеров.

При этом президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжает снабжать украинскую сторону разведданными. 11 октября Financial Times написала, что США могут заблокировать поставки оружия и разведданных Киеву, чтобы вынудить его прекратить атаки на российские НПЗ.