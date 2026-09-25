Журналист рассказал, почему Зеленский заговорил о планах после конфликта с РФ Боуз: Зеленский осознает обреченность ситуации, говоря о жизни после конфликта

Москва25 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский осознает обреченность своей ситуации, размышляя о своем будущем после окончания конфликта с Россией. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х.

В глубине души Зеленский знает, что обречен написал он

Ранее глава киевского режима в интервью Wall Street Journal заявил, что после урегулирования ситуации хотел бы остаться на Украине и иметь возможность спокойно ходить по улицам. Он также выразил надежду на то, что не будет убит согражданами.

Журнал The American Conservative 18 сентября написал, что Зеленский, скорее всего, проиграет в следующих президентских выборах. Издание отметило, что рейтинг главы киевского режима стремительно падает.