Москва24 сенВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский после урегулирования украинского конфликта хотел бы "спокойно ходить по улицам". Об этом он заявил в интервью The Wall Street Journal.
По словам Зеленского, он пытается работать так, чтобы в Украине можно было жить.
Мы стараемся делать свою работу так, чтобы... после войны... можно было продолжать жить в своей стране, спокойно ходить по улицамсказал Зеленский
Он также добавил, что с трудом переживает стресс от работы.
Ранее бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель рассказала о припадке главы киевского режима. Она объяснила, что инцидент случился после бегства генпрокурора Украины Руслана Кравченко.