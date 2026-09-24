Зеленский заявил, что хочет после окончания конфликта спокойно ходить по улицам

Зеленский рассказал, как хочет жить после окончания конфликта Зеленский заявил, что хочет после окончания конфликта спокойно ходить по улицам

Москва24 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский после урегулирования украинского конфликта хотел бы "спокойно ходить по улицам". Об этом он заявил в интервью The Wall Street Journal.

По словам Зеленского, он пытается работать так, чтобы в Украине можно было жить.

Мы стараемся делать свою работу так, чтобы... после войны... можно было продолжать жить в своей стране, спокойно ходить по улицам сказал Зеленский

Он также добавил, что с трудом переживает стресс от работы.

Ранее бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель рассказала о припадке главы киевского режима. Она объяснила, что инцидент случился после бегства генпрокурора Украины Руслана Кравченко.