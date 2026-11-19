МИД назвал виновных в нынешнем состоянии Киева Мирошник: Киев находится в нынешнем состоянии из-за действий киевского режима

Москва19 ноя Вести.Киевский режим сам довел столицу Украины до нынешнего состояния, заявил посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в интервью ТАСС.

Удары российской армии по украинским объектам стали ответом на обострение конфликта со стороны Украины, отметил посол.

Нынешнее состояние Киева - это прямая вина киевского режима. Они, начиная с весны этого года, планомерно эскалировали ситуацию, открывали все новые и новые направления, которые не могли остаться безответными приводит ТАСС слова Мирошника

Бывший пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель отметила, что электроэнергию в крупных городах Украины начнут подавать зимой лишь на несколько часов в день.

Разрыв между заявлениями киевского режима и ощущениями простых людей продолжает расти, заявила Мендель.