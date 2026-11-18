Мендель: свет на Украине зимой начнут включать лишь на несколько часов в день

Мендель разъяснила, в каком положении Украина входит в зиму Мендель: свет на Украине зимой начнут включать лишь на несколько часов в день

Москва18 ноя Вести.Электроэнергию в крупных городах Украины начнут подавать зимой лишь на несколько часов в день, заявила бывший пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X.

Другие крупные украинские города, в том числе Киев и Харьков, живут в такой же реальности, как и Днепропетровск, в котором нет электроэнергии, пояснила Мендель.

Крупные города вступают в зиму с возможностью пользоваться электричеством всего несколько часов в день отметила Мендель

По ее мнению, разрыв между заявлениями киевского режима и ощущениями простых людей продолжает расти.

Мендель отметила, что энергосистема и водоснабжение в Киеве и Киевской области находятся с начала украинского конфликта в наихудшем состоянии.