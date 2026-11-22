В Британии объяснили, как удары ВС РФ влияют на Киев и Брюссель FT: атаки ВС РФ обладают большим разрушительным потенциалом, чем удары ВСУ

Москва22 ноя Вести.Удары Вооруженных сил России по объектам на Украине подрывают налоговую базу киевского режима и заставляют европейцев все больше увеличивать траты на поддержку Киева, заявило британское издание Financial Times (FT).

Журналисты отметили, что ущерб, который киевскому режиму способны нанести российские военные, значительно превосходит возможности украинских боевиков.

Россия по-прежнему способна мобилизовать достаточно ресурсов для продолжения военных действий. К этому добавляется преимущество России в нанесении ударов на большие расстояния. Российские удары разрушают украинскую экономику и подрывают налоговую базу страны, увеличивая тем самым расходы, которые придётся взять на себя европейским столицам говорится в публикации

FT назвало положение европейцев незавидным, поскольку им все труднее мобилизовать ресурсы для поддержки Украины, они не справляются с обеспечением Украине бесперебойного потока помощи и не могут защитить ее от "политических потрясений на континенте".

Ранее экс-помощник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин назвал прискорбным положение Украины на фоне ударов ВС РФ. Он отметил, что украинская ПВО показала свою полную бесполезность, а Киев не может нормально функционировать.

До этого глава киевского режима Владимир Зеленский обратился к западным спонсорам с требованием предоставить ему дополнительные вооружения после ударов ВС РФ по объектам на Украине, а также выделить 115 миллиардов евро финансовой помощи.