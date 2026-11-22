Взрыв на российском судне произошел на военно-морской базе в Ливии

В Ливии беспилотники могли атаковать российский военный корабль Взрыв на российском судне произошел на военно-морской базе в Ливии

Москва22 ноя Вести.На борту российского судна, находившегося на военно-морской базе в ливийском Бенгази, произошел взрыв, причиной которого могла стать атака беспилотников. Об этом сообщило правительство Ливии в заявлении, опубликованном в социальной сети X.

По предварительным данным расследования, инцидент произошел утром 22 ноября. Судно стояло в порту на пути в Россию, где остановилось для дозаправки и пополнения запасов в рамках соглашений о морском сотрудничестве между двумя странами.

Правительство Ливии следит за последствиями взрыва, произошедшего сегодня утром на военно-морской базе в Бенгази. Первоначальное расследование указывает на то, что взрыв произошел на борту российского судна, пришвартованного в порту, и существует вероятность того, что оно было атаковано с использованием беспилотных летательных аппаратов говорится в сообщении

В ливийском правительстве сообщили, что пожар на борту удалось взять под контроль. Портовая инфраструктура, военно-морская база и расположенные там склады не пострадали, работа объектов продолжается в обычном режиме.

Власти Ливии поручили силовым и военным ведомствам провести всестороннее расследование произошедшего. Они также намерены координировать работу с российской стороной, чтобы установить обстоятельства нападения, его источник и тех, кто за ним стоит.

Правительство самым решительным образом осуждает этот акт, рассматривая нападение на судно в ливийском порту как серьезное посягательство на национальный суверенитет и вопиющее нарушение безопасности порта и морской навигации добавили в заявлении

Власти подчеркнули, что не намерены считать случившееся незначительным инцидентом, и заявили о праве принять все предусмотренные законом меры.