Москва22 ноя Вести.Российский сухогруз Sparta II покинул территориальные воды Финляндии, заявил президент страны Александр Стубб.

По его словам, в текущем состоянии судно представляет некую "серьезную опасность" в Финском заливе.

Российское судно Sparta II теперь покинуло территориальные воды Финляндии написал он в соцсети X

Ранее глава Ленобласти Александр Дрозденко сообщил об атаке в Финском заливе на сухогруз, который шел в Калининград.

Позднее глава погранслужбы Финляндии Илья Ильин заявил, что экипаж судна был эвакуирован на оказавшееся рядом российское торговое судно, которое шло в Россию.

Председатель комитета парламента Финляндии по обороне Хейкки Аутто анонсировал на 24 ноября экстренное заседание, в ходе которого финские депутаты заслушают доклады чиновников об атаке на Sparta II.