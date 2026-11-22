Москва22 нояВести.Российский сухогруз Sparta II покинул территориальные воды Финляндии, заявил президент страны Александр Стубб.
По его словам, в текущем состоянии судно представляет некую "серьезную опасность" в Финском заливе.
Российское судно Sparta II теперь покинуло территориальные воды Финляндиинаписал он в соцсети X
Ранее глава Ленобласти Александр Дрозденко сообщил об атаке в Финском заливе на сухогруз, который шел в Калининград.
Позднее глава погранслужбы Финляндии Илья Ильин заявил, что экипаж судна был эвакуирован на оказавшееся рядом российское торговое судно, которое шло в Россию.
Председатель комитета парламента Финляндии по обороне Хейкки Аутто анонсировал на 24 ноября экстренное заседание, в ходе которого финские депутаты заслушают доклады чиновников об атаке на Sparta II.