Депутаты Финляндии заслушают доклад об атаке на сухогруз у берегов страны

Депутаты Финляндии проведут заседание из-за атаки на сухогруз в Финском заливе Депутаты Финляндии заслушают доклад об атаке на сухогруз у берегов страны

Москва21 ноя Вести.Комитет парламента Финляндии по обороне проведет 24 ноября экстренное заседание из-за атаки на российский сухогруз Sparta II в нейтральных водах Финского залива, заявил председатель комитета Хейкки Аутто.

Он подчеркнул, что Финляндия будет обеспечивать свою безопасность при любых обстоятельствах.

Комитет парламента по обороне соберется во вторник утром, чтобы заслушать представителей государственных ведомств о ситуации с безопасностью в Балтийском море написал Аутто в соцсети X

Ранее глава Ленобласти Александр Дрозденко сообщил об атаке в Финском заливе на сухогруз, который следовал в Калининград.

Позднее глава погранслужбы Финляндии Илья Ильин рассказал, что экипаж судна был эвакуирован на следовавшее рядом российское торговое судно, которое шло на родину. На борту сухогруза, по его словам, идет пожар, который вместе тушат российские и финские спасатели.