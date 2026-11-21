Москва21 нояВести.Финские авиадиспетчеры объявили небезопасным для авиации определенный район в восточной части Финского залива, находящийся в их зоне контроля. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в авиадиспетчерских службах.
В подконтрольном диспетчерам Финляндии районе над восточной частью Финского залива один из участков объявили опасным для полетов на высоте до 760 мприводит агентство слова источника
Он сообщил, что ограничение продлится примерно до 15.45 мск в понедельник, 23 ноября. Причины такого решения источник не назвал, но подчеркнул, что информация о запрете доведена до всех потенциальных пользователей воздушного пространства.
Ранее стало известно, что прошлой ночью Финляндия ограничила полеты над восточной частью Финского залива, а сняла эти ограничения только после 15.00 мск.
В это же время губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил в мессенджере MAX, что в нейтральных водах залива, в трех морских милях от российской границы, было совершено нападение на грузовое судно, направлявшееся в Калининград, с использованием двух беспилотников. В данный момент экипаж судна эвакуируют, а последствия атаки уточняются.