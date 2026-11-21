Москва21 ноя Вести.Финские авиадиспетчеры объявили небезопасным для авиации определенный район в восточной части Финского залива, находящийся в их зоне контроля. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в авиадиспетчерских службах.

В подконтрольном диспетчерам Финляндии районе над восточной частью Финского залива один из участков объявили опасным для полетов на высоте до 760 м приводит агентство слова источника

Он сообщил, что ограничение продлится примерно до 15.45 мск в понедельник, 23 ноября. Причины такого решения источник не назвал, но подчеркнул, что информация о запрете доведена до всех потенциальных пользователей воздушного пространства.

Ранее стало известно, что прошлой ночью Финляндия ограничила полеты над восточной частью Финского залива, а сняла эти ограничения только после 15.00 мск.

В это же время губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил в мессенджере MAX, что в нейтральных водах залива, в трех морских милях от российской границы, было совершено нападение на грузовое судно, направлявшееся в Калининград, с использованием двух беспилотников. В данный момент экипаж судна эвакуируют, а последствия атаки уточняются.