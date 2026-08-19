Ограничения на полеты введены в аэропорту Калуги Росавиация: временные ограничения введены в аэропорту Калуги

Москва19 авг Вести.Временные ограничения на прием и отправку воздушного транспорта введены в ночь на 19 августа в аэропорту Калуги, сообщает Росавиация. Информация об этом была опубликована в канале МАХ в 00.57 по московскому времени.

Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в тексте

По данным ведомства, эти меры должны позволить обеспечить безопасность полетов. Иные подробности не приводятся. Сроки действия ограничений также не называются.