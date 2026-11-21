В Финском заливе вводили ограничения на полеты и судоходство из-за дронов Финляндия временно ограничивала движение судов и самолетов из-за угрозы БПЛА

Москва21 ноя Вести.Силы обороны Финляндии утром 21 ноября временно ограничили полеты и морское сообщение в восточной части Финского залива из-за возможной угрозы беспилотников. Об этом сообщило оборонное ведомство страны в соцсети X.

Согласно заявлению, ограничения на авиасообщение вступили в силу в 4.15 по местному времени (5.15 мск). На передвижения судов– в 4.20 (5.20 мск).

В ведомстве пояснили, что меры были приняты для обеспечения безопасности в связи с возможными действиями по противодействию беспилотникам.

Позднее Силы обороны Финляндии сообщили об отмене временных ограничений на полеты и морское сообщение в восточной части Финского залива.

Накануне Польша сообщила о падении двух ракет и беспилотника на территории страны. Польское Минобороны обвинило РФ в нарушении воздушного пространства, не приведя каких-либо доказательств этому.