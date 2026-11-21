ВС Финляндии: Киев может быть причастен к атаке на судно в Финском заливе

В Финляндии допустили причастность Киева к атаке на судно в Финском заливе ВС Финляндии: Киев может быть причастен к атаке на судно в Финском заливе

Москва21 ноя Вести.Украина может стоять за атакой с применением беспилотных летательных аппаратов на грузовое судно в нейтральных водах Финского залива. Об этом в ходе пресс-конференции заявил представитель Сил обороны Финляндии Аки-Маури Хухтинен.

Вполне вероятно, что за [атакой] стоит Украина сказал Хухтинен, которого цитирует агентство Reuters

При этом, по его словам, пока неясно, почему целью атаки стало именно это судно.

Вместе с тем премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил на своей странице в социальной сети X, что власти республики занимаются ситуацией в Финском заливе. Он добавил, что "Украина имеет право бороться".

Днем 21 ноября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в нейтральных водах Финского залива дроны атаковали грузовое судно, следовавшее в Калининград. По словам главы региона, к судну подошли российские спасатели, эвакуация экипажа не потребовалась.