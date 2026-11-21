Москва21 нояВести.Украина может стоять за атакой с применением беспилотных летательных аппаратов на грузовое судно в нейтральных водах Финского залива. Об этом в ходе пресс-конференции заявил представитель Сил обороны Финляндии Аки-Маури Хухтинен.
Вполне вероятно, что за [атакой] стоит Украинасказал Хухтинен, которого цитирует агентство Reuters
При этом, по его словам, пока неясно, почему целью атаки стало именно это судно.
Вместе с тем премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил на своей странице в социальной сети X, что власти республики занимаются ситуацией в Финском заливе. Он добавил, что "Украина имеет право бороться".
Днем 21 ноября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в нейтральных водах Финского залива дроны атаковали грузовое судно, следовавшее в Калининград. По словам главы региона, к судну подошли российские спасатели, эвакуация экипажа не потребовалась.