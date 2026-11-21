Эвакуация экипажа атакованного в Финском заливе судна не потребовалась

Эвакуация экипажа судна в Финском заливе не потребовалась Эвакуация экипажа атакованного в Финском заливе судна не потребовалась

Москва21 ноя Вести.Эвакуация экипажа сухогруза, который бал атакован БПЛА в Финском заливе, не потребовалась. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

К российскому сухогрузу, атакованному БПЛА 21 ноября 2026 года в международных водах Финского залива, подошло российское спасательное судно. По сообщению экипажа, эвакуация команды не потребовалась написал глава региона в своих соцсетях

Ранее Дрозденко сообщал, что сухогруз, следовавший в Калининград, был атакован двумя БПЛА в нейтральных водах Финского залива. Никто не пострадал.