Российские спасатели прибыли к атакованному в Финском заливе сухогрузу

К атакованному в Финском заливе сухогрузу прибыли российские спасатели Российские спасатели прибыли к атакованному в Финском заливе сухогрузу

Москва21 ноя Вести.К сухогрузу, которое было атаковано БПЛА в нейтральных водах Финского залива, подошло российское спасательное судно, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

К российскому сухогрузу, атакованному БПЛА 21 ноября 2026 года в международных водах Финского залива, подошло российское спасательное судно... Ситуация на борту находится под контролем сказано в сообщении

Отмечается, что эвакуация экипажу не потребовалась. Судно планирует возобновить движение по маршруту.

Ранее Дрозденко сообщал, что сухогруз, следовавший в Калининград, был атакован двумя БПЛА в нейтральных водах Финского залива. Никто не пострадал.