Москва21 нояВести.К сухогрузу, которое было атаковано БПЛА в нейтральных водах Финского залива, подошло российское спасательное судно, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
К российскому сухогрузу, атакованному БПЛА 21 ноября 2026 года в международных водах Финского залива, подошло российское спасательное судно... Ситуация на борту находится под контролемсказано в сообщении
Отмечается, что эвакуация экипажу не потребовалась. Судно планирует возобновить движение по маршруту.
Ранее Дрозденко сообщал, что сухогруз, следовавший в Калининград, был атакован двумя БПЛА в нейтральных водах Финского залива. Никто не пострадал.