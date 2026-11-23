Мишустин: 50 млрд руб. направят на паромы для срыва блокирования Калининграда

Россия направит 50 млрд руб. на ж/д паромы для преодоления блокады Калининграда Мишустин: 50 млрд руб. направят на паромы для срыва блокирования Калининграда

Москва23 ноя Вести.Правительство России направит в общей сложности около 50 миллиардов рублей на строительство двух железнодорожных паромов, которые должны будут снизить риски от противоправных действий некоторых стран, пытающихся устроить транспортную блокаду Калининградской области. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время оперативного совещания со своими заместителями.

Калининградская область, как заметил премьер, имеет особую географию и противоправные действия ряда стран - нарушения логистических цепочек, попытки транспортной блокады - затрудняют работу находящихся в этом регионе предприятий.

Чтобы обеспечить регион бесперебойным снабжением необходимыми товарами, сырьем, строятся два новых железнодорожных парома приводятся слова Мишустина на сайте правительства РФ

Российский премьер пояснил, что инициатива по строительству этих паромов включена правительством "в перечень инфраструткурных проектов, получающих средства Фонда национального благосостояния".

Это, как добавил Мишустин, позволит направить на строительство паромов около 50 миллиардов рублей с учетом бюджетного финансирования.