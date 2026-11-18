Правительство РФ направит 25 млрд рублей для развития дорог в ДНР и Запорожье

Кабмин выделит более 25 млрд рублей для строительства дорог в ДНР и Запорожье Правительство РФ направит 25 млрд рублей для развития дорог в ДНР и Запорожье

Москва18 ноя Вести.Правительство России направит более 25 миллиардов рублей для развития дорожной сети в Донецкой народной республике (ДНР) и Запорожской области, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин.

Эта мера поможет продолжить реализацию национального проекта "Инфраструктура для жизни", улучшить условия для логистики в этих регионах, а также придать дополнительный импульс экономике, подчеркнул он.

Сегодня выделим более 25 миллиардов рублей на развитие дорожной сети российских регионов - Донецкой народной республики и Запорожской области сказал Мишустин

Ранее Мишустин сообщал, что кабмин РФ выделил около 3,5 миллиарда рублей на реконструкцию автомобильных дорог к побережью Крыма.