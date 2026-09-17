Правительство России выделило 3,5 млрд рублей на реконструкцию дорог в Крыму

Кабмин выделил 3,5 млрд рублей на реконструкцию дорог к морю в Крыму Правительство России выделило 3,5 млрд рублей на реконструкцию дорог в Крыму

Москва17 сен Вести.Правительство России направило около 3,5 млрд рублей на реконструкцию автомобильных дорог к побережью Крыма. Об этом заявил председатель кабмина Михаил Мишустин в ходе заседания.

По его словам, формируются заданные маршруты федеральных трасс и опорных дорог, связанные с ними единой региональной и местной сетью дорог.

Продолжаем организацию в Крыму съездов к побережьям Черногории и Азовского моря. Направим еще 3,5 миллиарда рублей на реконструкцию участка от Перевального до Алушты сказал Мишустин

Председатель правительства РФ заверил, что работа по реконструкции дорог ведется в каждом субъекте России в рамках национального проекта.

18 августа первый заместитель директора ФКУ ДСД "Дальний Восток" Алексей Альбертовский заявил, что реконструкция самого узкого участка автодороги Хабаровск-Владивосток, который проходит над Транссибирской магистралью, находится на завершающей стадии.