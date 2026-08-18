Реконструкция самого узкого участка дороги Хабаровск-Владивосток почти завершена Реконструкцию путепровода через Транссиб в Хабаровском крае завершат досрочно

Москва18 авг Вести.Реконструкция самого узкого участка автодороги Хабаровск-Владивосток, который проходит над Транссибирской магистралью, находится на завершающей стадии. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал первый заместитель директора ФКУ ДСД "Дальний Восток" Алексей Альбертовский.

По президентскому нацпроекту "Инфраструктура для жизни" на участке автодороги расширяют магистраль и увеличивают трафик без остановки движения. Специалисты приступают к работе, как только железная дорога дает "окно".

Сейчас идет подготовка к демонтажу старого путепровода, на этой неделе будем брать "окна" и заниматься демонтажем старого путепровода рассказал начальник участка Евгений Коцуба

Проектом реконструкции этого участка дороги федеральной трассы "Уссури" предусмотрено укрепление на случай паводка и нового моста, движение по которому запустили в конце прошлого года, и этого только что возведенного путепровода через железнодорожные пути.

Сейчас уже на завершающей стадии, идет обустройство дорожной "одежды" к мосту и путепроводу. Ввод по контракту – октябрь 2026 года, планируем завершить чуть раньше. На автодороге это было самым узким местом и снижало пропускную способность, сейчас ее увеличили и довели до современных требований отметил первый заместитель директора ФКУ ДСД "Дальний Восток" Алексей Альбертовский

По дороге Хабаровск – Владивосток уже есть планы на предстоящие два года. По территории региона все проблемные участки уходят на госконтракты, их тоже коснется масштабная реконструкция.