Москва19 ноя Вести.Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью ИС "Вести" рассказал о ключевых транспортных проектах России.

По его словам, идет работа по направлениям, которые определены в национальном проекте "Инфраструктуры для жизни".

Мы продолжаем развивать международные транспортные коридоры. И у нас основные коридоры – это Север - Юг, Запад - Восток. И вот мы буквально в ближайшие дни готовимся к окончанию участка в Тюмени трассы М-12 "Восток". Вот последние буквально еще пару недель, неделя, и все будет готово. Мы продолжаем идти с проектами транспортными на юг. То есть мы строим обходы городов, обходы Дербента, Махачкалы, обходы Астрахани, Волгограда … Это что касается наших больших проектов … Мы продолжаем работу с точки зрения строительства обходов Омска, обхода самой Тюмени. Там есть новый проект: Омск, обход Новосибирска и дальше расширение федеральных трасс вплоть до Владивостока сказал Хуснуллин

Также он рассказал о проектах, связанных с региональными дорогами.

У нас задача – довести региональные дороги до норматива не ниже 60% в целом по стране. Могу уже сегодня уверенно сказать: по итогам сегодняшнего дня этот план в этом году будет выполнен. То есть мы в целом по стране планы выполняем. Есть некоторые регионы, которые не выполняют, но есть регионы, которые серьезно перевыполняют, поэтому в целом по стране план выполнен. Следующий, важнейший этап работы – это межмуниципальные, муниципальные дороги внутри населенных пунктов. Сегодня мы с губернаторами общались, вручали им награды по результатам нацпроекта добавил вице-премьер РФ

Ранее Марат Хуснуллин заявил, что строительство дорог между городами, приведение дорожных сетей внутри населенных пунктов в нормативное состояние и повышение безопасности движения – важные направления развития дорожного хозяйства России.