Москва19 ноя Вести.Строительство дорог между городами, приведение дорожных сетей внутри населенных пунктов в нормативное состояние и повышение безопасности движения – важные направления развития дорожного хозяйства России. Об этом в интервью журналисту информационной службы "Вести" Александре Суворовой сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Он перечислил основные направления развития дорожного хозяйства в РФ.

Мы в развитии дорог идем несколькими этапами, то есть несколькими основными направлениями. Первое, основное направление – это, конечно, развитие международных коридоров. Это очень важно, но это вторично. Первично – это то, что мы связываем города России между собой хорошими современными трассами. Поэтому, когда мы говорим, что коридор Запад – Восток, который идет от Санкт-Петербурга до Владивостока, связывает всю страну, в зоне притяжения этой трассы проживает 70% населения страны. Поэтому в первую очередь население пользуется этим рассказал Хуснуллин

Вице-премьер также отметил рост грузопотока в РФ.

Грузопоток увеличивается потому, что у нас большая нагрузка сегодня и на железнодорожную сеть, и, соответственно, она дает дополнительную нагрузку на автомобильную сеть. Поэтому мы развиваем федеральные трассы и эти коридоры, привлекая внебюджетные средства. Мы продолжаем делать связки между городами и населенными пунктами, так называемыми опорными населенными пунктами. Это 2 160 опорных пунктов, где тоже 70% населения страны проживает. Это второе направление сказал Хуснуллин

Третьим направлением Хуснуллин назвал приведение дорог внутри населенных пунктов в нормативное состояние.

Мы к 2030 году должны в среднем по стране на 30% увеличить качество дорог внутри населенных пунктов. Эту работу ведут губернаторы и муниципалитеты, за счет региональных дорожных фондов мы даем субсидии по отдельным территориям, на отдельные проекты. Это третий блок вопросов заявил Хуснуллин

Хуснуллин уделил внимание и повышению безопасности дорожного движения.

Интенсивность растет, количество транспорта растет, но при этом у нас смертность и аварийность падают. То есть это большая системная работа, которая состоит из нескольких блоков. Это ремонт и восстановление аварийных участков, это освещение, это обучение, включая детей. Вот мы каждый год проводим, допустим, олимпиаду по безопасности дорожного движения. Могу сказать, что благодаря системным мерам у нас здесь тоже аварийность при росте автомобилизации и интенсивности движения снижается из года в год сказал Хуснуллин

Вице-премьер российского правительства Андрей Никитин, возглавлявший ранее министерство транспорта РФ, заявил, что свыше 50% россиян оценивают состояние дорог как хорошее.