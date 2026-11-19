Хуснуллин заявил, что основной грузопоток в настоящее время идет на Восток Хуснуллин: основной грузопоток в настоящее время идет на Восток

Москва19 ноя Вести.Сейчас основной грузопоток идет на Восток, причем как железнодорожным, так и автомобильным транспортом. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Он подчеркнул важность расширения транспортной структуры на этом направлении.

У нас вообще Приморский край, весь тот регион очень активно развивается с точки зрения логистики. У нас основной грузопоток сейчас идет на Восток, причем как железнодорожным транспортом, так и автомобильным. У нас нагрузка … в сторону Востока возросла на некоторых участках в два раза. Где-то на 10%, где-то в два раза. Поэтому, конечно, мы по мере появления дополнительного потока идем путем расширения двухполосных дорог до четырех [полос], а на подъездах к городам, где-то даже до шести, а где-то даже до восьми полос. То есть идем чисто по потоку … Коррелируем нашу работу с увеличением транспортных потоков сказал вице-премьер РФ

Ранее Марат Хуснуллин рассказал о ключевых транспортных проектах России.