Хуснуллин: трасса до Тюмени может быть готова к декабрю этого года

Хуснуллин сообщил, когда может быть готова трасса до Тюмени Хуснуллин: трасса до Тюмени может быть готова к декабрю этого года

Москва19 авг Вести.Скоростную трассу М-12 "Восток" планируется дотянуть до Тюмени уже к декабрю этого года. Об этом сообщил в интервью ИС "Вести" вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Вероятность готовности этой трассы к декабрю он назвал высокой.

Из крупных проектов мы в этом году планируем дойти до Тюмени, и пока вероятность высокая, что к декабрю у нас будет готовность. Дальше мы не останавливаемся, идем по этой трассе "Россия", которая до Владивостока, идем с обходами городов. У нас высокий уровень готовности документации и решены вопросы по финансированию обхода Тюмени сообщил Хуснуллин

Идет или планируется строительство обходов и других городов.

Мы продолжаем строить обход Омска. В Красноярском крае, например, мы смотрим обход Канска, у нас он в проекте есть. Мы смотрим сейчас возможность расширения до четырех полос дороги, которая идет по территории Новосибирской области и выходит к Новосибирску. И дальше по мере того, как увеличится интенсивность движения, мы либо строим новые, либо расширяем существующие дороги сказал Хуснуллин

Ранее Марат Хуснуллин отмечал, что полностью продлить трассу М-12 "Восток" до Тюмени рассчитывают до конца года.

Также вице-премьер рассказал ИС "Вести", как в России выполняется план по ремонту дорог.