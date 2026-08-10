Хуснуллин: участок М-12 от Екатеринбурга до Тюмени откроют в ноябре

Последний участок трассы М-12 до Тюмени планируют открыть в ноябре Хуснуллин: участок М-12 от Екатеринбурга до Тюмени откроют в ноябре

Москва10 авг Вести.Участок трассы М-12 "Восток" от Екатеринбурга до Тюмени планируется открыть в ноябре 2026 года, сообщил агентству ТАСС вице-премьер России Марат Хуснуллин.

По его словам, работы на объекте близки к завершению, а сроки открытия могут измениться только при возникновении непредвиденных обстоятельств.

К ноябрю будем готовы открыть последний участок, если с подрядчиком не произойдет чего-то экстраординарного сказал Хуснуллин

Вице-премьер добавил, что полностью продлить трассу М-12 "Восток" до Тюмени рассчитывают до конца года. После завершения работ водители получат четырехполосную освещенную трассу без светофоров, которая соединит северо-запад России с Сибирью.

Ранее председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петрушенко сообщил, что после модернизации трассы М-12 "Восток" проезд по ней стал на 15% дешевле путешествия по бесплатной дороге.