Москва9 авгВести.После модернизации трассы М-12 "Восток" проезд по ней стал на 15% дешевле путешествия по бесплатной дороге. Об этом ИС "Вести" рассказал председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петрушенко.
Он добавил, что работа над усовершенствованием инфраструктуры платной трассы обеспечивает рост внутреннего туристического потока.
Даже с учетом того, что практически весь коридор на сегодняшний день платный, экономия средств 15%. А эти 15% как раз в перевозках сидят во всем. Банально от хлеба, который мы покупаем, до атомного реактора. Ко всему прочему, мы [видим] 4,5 млн туристов, которые [используют автотрассу], видим прирост к предыдущему годузаявил Петрушенко
Ранее сообщалось, что движение по Южно-Лыткаринской автодороге от Егорьевского шоссе до М-12 было запущено в Подмосковье. Это позволило обеспечить 24-километровый маршрут бессветофорного движения.