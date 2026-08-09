Модернизированная М-12 "Восток" стала на 15% дешевле старого маршрута Проезд по модернизированной М-12 "Восток" стал на 15% дешевле старого маршрута

Москва9 авг Вести.После модернизации трассы М-12 "Восток" проезд по ней стал на 15% дешевле путешествия по бесплатной дороге. Об этом ИС "Вести" рассказал председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петрушенко.

Он добавил, что работа над усовершенствованием инфраструктуры платной трассы обеспечивает рост внутреннего туристического потока.

Даже с учетом того, что практически весь коридор на сегодняшний день платный, экономия средств 15%. А эти 15% как раз в перевозках сидят во всем. Банально от хлеба, который мы покупаем, до атомного реактора. Ко всему прочему, мы [видим] 4,5 млн туристов, которые [используют автотрассу], видим прирост к предыдущему году заявил Петрушенко

Ранее сообщалось, что движение по Южно-Лыткаринской автодороге от Егорьевского шоссе до М-12 было запущено в Подмосковье. Это позволило обеспечить 24-километровый маршрут бессветофорного движения.