Москва1 июн Вести.В Подмосковье запустили рабочее движение по участку Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) от Егорьевского шоссе до М-12 "Восток". Об этом сообщила пресс-служба губернатора Московской области.

Отмечается, что это позволило создать бессветофорное движение по большому 24-километновому участку от Ленинского округа до Балашихи.

Скоростная дорога от Володарского шоссе до трассы М-12 "Восток" поможет перераспределить до 30% транзитного транспорта с крупных автомагистралей: МКАД, М-2, М-4, М-5, Каширское шоссе, а также с городских улиц. В первую очередь положительные изменения коснутся жителей Ленинского г. о., Лыткарина, Люберец, в том числе, п. Томилино и п. Октябрьский, Балашихи, Жуковского и Раменского сказано в материале, опубликованном на сайте

По словам самого губернатора Московской области Андрея Воробьева, подобные инфраструктурные проекты помогают расти предприятиям. Ко всему прочему, власти соединяют М-12 с М-5, а полностью Южно-Лыткаринскую автодорогу завершат в сентябре.

Южно-Лыткаринская автодорога — самый масштабный концессионный проект, реализуемый в Подмосковье. Общая протяженность трассы, которая проходит через 4 округа Подмосковья (Ленинский, Лыткарино, Люберцы и Балашиха) — около 45 км. В ее составе 10 современных транспортных развязок, 64 новых искусственных сооружения — мостов, путепроводов, которые заметно разгружают трассы и убирают пробки на ж/д путях, выездах из населенных пунктов и т. д. Магистраль позволит улучшить транспортную доступность для более 3,5 млн жителей Москвы и Московской области и, по сути, станет альтернативой МКАД.