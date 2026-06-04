Полноценное движение по Южно-Лыткаринской автодороге запустят в сентябре Воробьев сообщил о запуске полноценного движения по ЮЛА в сентябре 2026 года

Москва4 июн Вести.Полноценное движение по Южно-Лыткаринской автодороге (ЮЛА) в Подмосковье будет запущено в сентябре 2026 года. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в интервью ИС "Вести" на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

На сегодняшний день, по его словам, движение открыто на 75% автодороги.

Это большая концессионная дорога, по сути, это дублер МКАДа… Есть МКАД, есть ЮЛА – 46 километров от Балашихи до юга Подмосковья – и, соответственно, дальше уже есть ЦКАД, уже третье кольцо. Все это важно, все это позволяет экономить время. И в сентябре мы окончательно эту дорогу запустим. Сейчас уже сообщение открыто, наверное, на 75 процентов участка дороги сообщил Воробьев

1 июня на участке Южно-Лыткаринской автодороги от Егорьевского шоссе до трассы М-12 "Восток" было запущено рабочее движение. Этот участок стал продолжением уже открытого в этом году отрезка от Володарки до Егорьевского шоссе, что позволило создать бессветофорное движение по 23-километновому участку от Ленинского городского округа до Балашихи.